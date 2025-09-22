Pesquisa revela que jovens árabes buscam futuro que una identidade, criatividade e tecnologia

ABU DHABI, 22 de setembro de 2025 (WAM) — O Centro de Língua Árabe de Abu Dhabi, parte do Departamento de Cultura e Turismo do emirado, divulgou novos resultados de pesquisa sobre a identidade, as aspirações e o potencial da juventude árabe nas indústrias culturais e criativas. O anúncio foi feito durante a edição de 2025 do Congresso das Indústrias Árabes e Criativas (Congress ACI), a principal plataforma internacional da região dedicada à criatividade e à inovação em árabe.

Realizado em parceria anual com a empresa de pesquisa Ipsos, o estudo Congress ACI Pulse: Juventude Árabe nas Indústrias Culturais e Criativas entrevistou jovens de 18 a 25 anos em dez países árabes. A pesquisa explorou suas aspirações, percepções sobre identidade cultural, uso da língua árabe e ambições profissionais no setor da economia criativa.

Os principais resultados mostram que os jovens árabes têm orgulho de sua língua e identidade, desejam carreiras criativas e são cautelosamente otimistas em relação à inteligência artificial. Os dados trazem novas perspectivas sobre como essa geração pode moldar o futuro da cultura, da criatividade e da inovação na região. A maioria vê o árabe como pilar fundamental da identidade, mas defende sua modernização para a ciência, a tecnologia e as oportunidades futuras — três em cada quatro entrevistados afirmaram que inteligência artificial e tecnologia são os setores que mais precisam de investimento em árabe.

A pesquisa quantitativa foi conduzida por meio de entrevistas presenciais em dez países: Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Egito, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Qatar, Arábia Saudita e Síria. Os participantes refletiram sobre o valor da educação, a importância da língua árabe, a criatividade digital, o empreendedorismo, o engajamento cultural e os desafios que enfrentam ao projetar o próprio futuro.

Os resultados também reforçam a posição dos Emirados Árabes Unidos como polo incontestável de negócios e oportunidades na região. Entre os 4.092 jovens entrevistados, 31% disseram preferir viver e trabalhar no país, enquanto 34% o apontaram como o mais favorável à juventude nas indústrias criativas — sinal claro da reputação do país como destino em que ambição, inovação e criatividade prosperam.