Presidente dos Emirados Árabes Unidos apresenta condolências pela morte da mãe do major-general Ahmed Al-Raisi

ABU DHABI, 22 de setembro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, apresentou condolências pelo falecimento da mãe do major-general Ahmed Naser Al-Raisi.

Durante visita ao majlis de condolências em Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed expressou sua solidariedade à família.

O xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, e diversas autoridades de alto escalão acompanharam o presidente na ocasião.