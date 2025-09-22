Emirados assinam declaração pela proteção de trabalhadores humanitários na ONU

NOVA YORK, 22 de setembro de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos assinaram a Declaração pela Proteção do Pessoal Humanitário, em um evento de alto nível realizado em Nova York, às vésperas da 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (UNGA80).

A assinatura contou com a participação de Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Internacional, e de Sultan Al Shamsi, ministro-assistente das Relações Exteriores para Assuntos de Desenvolvimento e Organizações Internacionais. Eles reafirmaram o compromisso dos Emirados com o direito humanitário internacional, incluindo a obrigação de respeitar e proteger trabalhadores humanitários e de garantir a entrega de ajuda de forma segura, imediata e sem obstáculos às populações em necessidade.

A Declaração — resultado de uma coalizão trans-regional de países — busca transformar compromissos em medidas práticas, permitindo que os Estados aprimorem a segurança e a proteção do pessoal humanitário, em consonância com a Resolução 2730 (2024) do Conselho de Segurança da ONU.

“Os Emirados têm orgulho em integrar este esforço global para proteger trabalhadores humanitários em conflitos em todo o mundo”, afirmou Reem Al Hashimy. “Com o início da UNGA80, reafirmamos que a ação humanitária não é apenas um compromisso moral, mas também uma base para a paz sustentável. Os Emirados continuarão a colaborar com seus parceiros para fortalecer o respeito ao direito humanitário internacional, ampliar a entrega imediata, segura e desobstruída de ajuda, e assegurar a responsabilização por ataques a profissionais desta área.”

Além disso, os Emirados apoiarão a implementação da iniciativa por meio do recém-criado Grupo de Amigos para a Proteção do Pessoal Humanitário, em Genebra. A plataforma reunirá países comprometidos em promover a coordenação, compartilhar boas práticas e fortalecer a aplicação do direito humanitário internacional em todo o mundo.