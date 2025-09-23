Governantes dos emirados parabenizam liderança saudita pelo Dia Nacional da Arábia Saudita

ABU DHABI, 23 de setembro de 2025 (WAM) — Os membros do Conselho Supremo e governantes dos emirados enviaram mensagens de felicitação ao guardião das duas mesquitas sagradas, rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, e ao príncipe herdeiro e primeiro-ministro Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, por ocasião do 95º Dia Nacional da Arábia Saudita.
As mensagens foram enviadas pelo xeique Sultan bin Mohammed Al Qasimi, de Sharjah; pelo xeique Humaid bin Rashid Al Nuaimi, de Ajman; pelo xeique Hamad bin Mohammed Al Sharqi, de Fujairah; pelo xeique Saud bin Rashid Al Mualla, de Umm Al Qaiwain; e pelo xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, de Ras Al Khaimah.
Os príncipes herdeiros e vice-governantes de Ajman, Fujairah, Umm Al Qaiwain e Ras Al Khaimah também enviaram mensagens semelhantes ao rei Salman bin Abdulaziz Al Saud e ao príncipe herdeiro.