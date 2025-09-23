Relatórios internacionais apontam setor imobiliário como motor do crescimento econômico dos Emirados

ABU DHABI, 23 de setembro de 2025 (WAM) — O setor imobiliário dos Emirados Árabes Unidos consolidou-se como um dos principais motores do crescimento econômico, impulsionado pela confiança crescente de investidores locais e internacionais nos fundamentos econômicos do país e em seu ambiente legislativo flexível, além do lançamento contínuo de novos projetos de desenvolvimento que atraem capital estrangeiro em diferentes segmentos do mercado.

Segundo os mais recentes relatórios internacionais, o setor imobiliário dos Emirados mantém em 2025 sua trajetória de alta, sustentado pelo aumento do investimento estrangeiro direto, pela expansão de projetos na planta, pela estabilidade do mercado de aluguel e por iniciativas governamentais que estimulam a inovação e reforçam a atratividade do mercado local.

Um relatório da JLL mostrou que os imóveis na planta dominaram as transações de vendas em Dubai e Abu Dhabi no primeiro semestre do ano, apoiados pelo lançamento de novos projetos e pela forte atividade no mercado secundário. Isso levou a níveis recordes: em Dubai, as vendas imobiliárias atingiram 153,7 bilhões de dirhams (US$ 41,8 bilhões) no segundo trimestre, alta de 44,5% em relação ao mesmo período de 2024, enquanto os preços médios de venda em Abu Dhabi subiram 12,1% no mesmo intervalo.

O documento confirmou o crescimento contínuo dos imóveis na planta, com cerca de 32,4 mil unidades residenciais em construção em Abu Dhabi e Dubai no segundo semestre de 2025, refletindo a forte demanda de investidores e compradores e a capacidade do mercado em atender às crescentes necessidades habitacionais.

No mercado de aluguel, Abu Dhabi e Dubai mantiveram estabilidade, com inquilinos preferindo renovar contratos existentes. Isso contribuiu para um aumento anual de 9,4% nos contratos de locação em Abu Dhabi no segundo trimestre, enquanto Dubai registrou alta de 11,5% no total de contratos residenciais.

Nas vendas, Abu Dhabi registrou crescimento de 9,1% no total de transações, com avanço de 32,6% no mercado secundário. Já Dubai manteve alta anual de 22,8% no volume total de vendas, apoiada por novos lançamentos na planta e por um aumento de 17,1% nas vendas secundárias.

No segmento de escritórios, o estoque de Abu Dhabi aumentou 78 mil metros quadrados no segundo trimestre, chegando a 4,6 milhões de metros quadrados, com previsão de mais 66 mil até o fim do ano. Em Dubai, foram adicionados 24 mil metros quadrados, elevando o total para 9,3 milhões, com expectativa de que 2026 registre uma onda de novos escritórios premium no Dubai International Financial Centre, somando 264 mil metros quadrados.

Paralelamente, um relatório da Statista projetou que o mercado imobiliário dos Emirados atingirá US$ 693,5 bilhões até o fim de 2025, sendo o segmento residencial o mais forte, com US$ 401,8 bilhões. O setor deve registrar taxa de crescimento anual de 2,28% até 2029, chegando a US$ 759 bilhões. O interesse crescente de indivíduos de alto patrimônio em propriedades de luxo reforça a posição do país como destino global de investimentos.

Já a Mordor Intelligence estimou em US$ 18,4 bilhões o valor do mercado de serviços imobiliários em 2025, com expansão prevista para US$ 24,7 bilhões até 2030, a uma taxa composta de 6,05% ao ano. Esse avanço reflete a resiliência do setor, impulsionado pelo aumento do investimento estrangeiro, pela demanda por ativos logísticos e pela expansão de centros de dados e projetos de habitação premium.

O estudo também prevê que Ras Al Khaimah registrará a maior taxa de crescimento nos próximos anos, evidenciando a diversidade de oportunidades de investimento e a expansão da atividade imobiliária em todos os emirados.