Presidente dos Emirados e Mohammed bin Rashid discutem prioridades nacionais

ABU DHABI, 23 de setembro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, na presença do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan.

Durante o encontro no Palácio Al Bahr, em Abu Dhabi, os líderes trocaram saudações e conversaram de forma cordial com os presentes no majlis.

As discussões abordaram uma série de prioridades nacionais, com foco em iniciativas nas áreas de educação, saúde, bem-estar familiar e identidade nacional, consideradas centrais para a visão de longo prazo dos Emirados em favor do progresso e do desenvolvimento contínuos.

A reunião contou com a presença do príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra; do xeique Saif bin Mohamed Al Nahyan; do xeique Surour bin Mohamed Al Nahyan; do tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior; do xeique Hamed bin Zayed Al Nahyan; do xeique Khalid bin Zayed Al Nahyan, presidente da Organização Zayed para Pessoas com Necessidades Especiais; do xeique Sultan bin Khalifa Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; do xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e Heróis Caídos; do xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; do xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente da Autoridade de Aviação Civil de Dubai, presidente da Dubai Airports e presidente e diretor-executivo da Emirates Airline and Group; do xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro da Tolerância e Coexistência; e do xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; além de vários xeiques, altos funcionários, convidados e cidadãos emiradenses.