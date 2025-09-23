Príncipe herdeiro de Abu Dhabi apresenta condolências pela morte de Sultan bin Khalid bin Mohammed Al Qasimi

SHARJAH, 23 de setembro de 2025 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, apresentou condolências ao xeique Faisal bin Khalid bin Mohammed Al Qasimi pela morte do xeique Sultan bin Khalid bin Mohammed Al Qasimi.

O xeique Khaled compareceu ao majlis de luto realizado na residência de Faisal bin Khalid bin Mohammed Al Qasimi, na região de Al Ramla, em Sharjah, e transmitiu suas mais sinceras condolências à família.