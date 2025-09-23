Presidente dos Emirados recebe delegação do Parlamento Árabe

ABU DHABI, 23 de setembro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu, no Palácio Al Bahr, em Abu Dhabi, uma delegação do Parlamento Árabe, chefiada por seu presidente, Mohammed Ahmed Al Yamahi.

As conversas abordaram o papel fundamental do Parlamento Árabe no fortalecimento da solidariedade e da cooperação entre os órgãos legislativos árabes, em apoio às aspirações de seus povos por estabilidade, desenvolvimento e prosperidade. A reunião também discutiu esforços para coordenar posições em defesa das causas árabes em fóruns regionais e internacionais, além da importância de ampliar a diplomacia parlamentar para enfrentar os desafios atuais do mundo árabe.

Os membros da delegação expressaram sua gratidão ao xeique Mohamed bin Zayed pelo apoio contínuo às causas árabes e por sua liderança na promoção de iniciativas conjuntas em diversas áreas, em especial na esfera parlamentar, em benefício dos interesses coletivos das nações árabes.

O encontro contou com a presença do príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra; do xeique Saif bin Mohamed Al Nahyan; do xeique Surour bin Mohamed Al Nahyan; do tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior; do xeique Hamed bin Zayed Al Nahyan; do xeique Khalid bin Zayed Al Nahyan, presidente da Organização Zayed para Pessoas com Necessidades Especiais; do xeique Sultan bin Khalifa Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; do xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e Heróis Caídos; do xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; do xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro da Tolerância e Coexistência; e do xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; além de vários xeiques, altos funcionários, convidados e cidadãos emiradenses.