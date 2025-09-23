Presidente dos Emirados e vice-presidentes enviam condolências ao rei da Arábia Saudita pela morte do grão-mufti

ABU DHABI, 23 de setembro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de condolências ao guardião das duas mesquitas sagradas, rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, da Arábia Saudita, manifestando seu pesar e solidariedade pela morte do xeique Abdulaziz bin Abdullah bin Mohammed Al Al-Shaikh, grão-mufti do reino e presidente do Conselho de Sábios Seniores.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, também enviaram mensagens semelhantes de condolências ao rei Salman.