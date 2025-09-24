FIFA realizará série histórica de amistosos femininos nos Emirados Árabes Unidos

DUBAI, 24 de setembro de 2025 (WAM) — A FIFA anunciou que Dubai sediará, entre 23 e 29 de outubro, a série “FIFA Unites: Women’s Series”, um torneio amistoso feminino inédito com quatro seleções. O evento reforça os esforços da entidade para promover e proteger o direito de todas as mulheres e meninas de praticar futebol, seguir seus sonhos esportivos e prosperar por meio do jogo.

A competição marcará a primeira participação da equipe feminina de refugiadas do Afeganistão em um torneio internacional, projeto pioneiro da FIFA e referência mundial no esporte. A equipe afegã enfrentará as seleções nacionais dos Emirados Árabes Unidos, do Chade e da Líbia.

Jogando em casa, a seleção emiradense, comandada pela experiente técnica holandesa Vera Pauw, busca dar continuidade ao progresso recente. Já os times do Chade e da Líbia têm como meta estrear no Ranking Mundial Feminino da FIFA/Coca-Cola.

“Garantir que todas as mulheres tenham acesso ao futebol é prioridade para a FIFA e elemento-chave na construção do futuro do nosso esporte”, afirmou o presidente da entidade, Gianni Infantino. “Temos consciência do potencial do futebol dentro e fora de campo. Esses amistosos representam mais do que uma competição; são símbolo de esperança e progresso para mulheres em todo o mundo.”

Infantino agradeceu à Federação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos pela parceria na realização do torneio.