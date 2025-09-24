Al Ain Farms Group e Food Tech Valley lançam centro logístico de 24 mil m² para reforçar segurança alimentar dos Emirados

DUBAI, 24 de setembro de 2025 (WAM) — O Al Ain Farms Group (AAFG) e o Food Tech Valley, centro de inovação alimentar apoiado pelo governo de Dubai, assinaram um acordo para desenvolver um centro logístico de 24 mil metros quadrados no emirado. O projeto fortalecerá a segurança alimentar dos Emirados Árabes Unidos, acelerará a distribuição de alimentos frescos e apoiará os compromissos nacionais de atingir a meta de emissões líquidas zero até 2050.

O anúncio foi feito durante o Future Food Forum 2025, realizado sob o patrocínio do Ministério da Economia e Turismo. A instalação permitirá entregas mais rápidas e maior eficiência, garantindo produtos mais frescos e de melhor qualidade. Localizado em ponto estratégico, o centro reduzirá distâncias de transporte, cortará cerca de 2.500 toneladas de emissões de CO₂ por ano e diminuirá em até 35% as emissões da frota, em linha com as metas de sustentabilidade e segurança alimentar do país.

“Este centro é um testemunho do poder das parcerias nos Emirados, que geram maior valor interno”, afirmou Hassan Safi, CEO do Al Ain Farms Group. “Ao trabalharmos junto com uma empresa local, a Food Tech Valley, não apenas entregamos alimentos mais frescos aos consumidores em menos tempo, mas também fortalecemos a economia local e o desenvolvimento de talentos.”

Segundo Safi, a colaboração garantirá aumento de 33% na eficiência das entregas, além de reduzir o desperdício e simplificar a operação. “Ao aproveitar a experiência e os recursos do país, estamos construindo um sistema alimentar sustentável e resiliente, que beneficia tanto a comunidade quanto os nossos parceiros. Juntos, estamos lançando as bases para a inovação futura e o crescimento de longo prazo, em plena sintonia com a visão dos Emirados de um futuro mais inteligente, verde e autossuficiente.”

Com início das obras previsto para o fim de 2025 e conclusão no primeiro trimestre de 2027, a instalação deverá reforçar de forma significativa a resiliência da cadeia de suprimentos. O projeto criará mais de cem empregos nas áreas de logística e operações, além de incorporar tecnologia avançada.

Ahmed Al Shaibani, diretor do Food Tech Valley, destacou que o local foi criado para impulsionar a inovação e a sustentabilidade no ecossistema alimentar dos Emirados. "Esta parceria com o Al Ain Farms Group reflete nossa missão de construir infraestrutura avançada e representa um passo à frente na criação de cadeias de suprimento mais eficientes, sustentáveis e resilientes, além de abrir caminho para novas tecnologias e colaborações futuras que reforcem a segurança alimentar nacional”, concluiu.