Governante de Sharjah recebe ministro de Energia e Infraestrutura

SHARJAH, 24 de setembro de 2025 (WAM) — O xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, recebeu Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, ministro de Energia e Infraestrutura, no Centro Dr. Sultan Al Qasimi.

Durante o encontro, o xeique Dr. Sultan deu as boas-vindas ao ministro e elogiou os esforços da pasta em suas áreas de atuação, destacando o impacto positivo na estabilidade da vida da população e na organização dos setores de infraestrutura e energia.

O governante de Sharjah ouviu uma apresentação detalhada de Al Mazrouei sobre os projetos e programas em andamento do ministério, que incorporam os mais recentes padrões de sustentabilidade, tecnologias avançadas e medidas para garantir operações ágeis e eficientes.

Também foi informado sobre os planos futuros da pasta, alinhados às ambições dos Emirados Árabes Unidos e à visão da liderança do país de manter a posição de destaque nos setores de energia e infraestrutura, com efeitos positivos na sociedade e na qualidade de vida.

Al Mazrouei expressou sua gratidão ao governante de Sharjah pela orientação contínua no serviço à comunidade e pela implementação de projetos pioneiros no emirado, que se destacam como exemplos de iniciativas avançadas que fortalecem a coesão social e preservam o patrimônio histórico e cultural da região.