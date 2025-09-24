Líder dos Emirados recebe mensagem escrita do presidente da Mauritânia

ABU DHABI, 24 de setembro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma mensagem escrita do presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, sobre as relações bilaterais entre os dois países e formas de fortalecer a cooperação conjunta.

A mensagem foi recebida pelo xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, durante encontro com o primeiro-ministro da Mauritânia, El Moctar Ould Djay, no palácio Qasr Al Watan, em Abu Dhabi.

As duas partes discutiram aspectos da cooperação bilateral e maneiras de ampliá-la em diversos setores, de forma a atender aos interesses comuns e promover o desenvolvimento sustentável em ambos os países. Também trocaram pontos de vista sobre uma série de questões regionais e internacionais de interesse mútuo.