Federação de Jiu-jítsu dos Emirados anuncia calendário de campeonatos até o fim do ano

ABU DHABI, 24 de setembro de 2025 (WAM) — A Federação de Jiu-jítsu dos Emirados (UAEJJF, na sigla em inglês) anunciou o calendário de campeonatos que organizará no país, além de suas participações internacionais, até o fim deste ano.

A 7ª rodada sem quimono do Campeonato Khaled bin Mohamed bin Zayed de Jiu-jítsu será realizada nos dias 27 e 28 de setembro, em Fujairah. Já a rodada final com quimono está marcada para ocorrer entre 10 e 13 de outubro, na Arena Mubadala, na Cidade Esportiva Zayed, em Abu Dhabi.

No mesmo local, será disputado o 17º Campeonato Mundial Profissional de Jiu-jítsu de Abu Dhabi 2025, entre 12 e 22 de novembro.

A seleção dos Emirados participará ainda do Campeonato Mundial da Federação Internacional de Jiu-jítsu (JJIF), que será realizado de 1º a 15 de novembro, em Bangkok, na Tailândia, além dos Jogos Islâmicos da Solidariedade 2025, em Riade, na Arábia Saudita, de 17 a 18 de novembro.

Em dezembro, a Arena Mubadala sediará a final da Copa do Presidente de Jiu-jítsu, nos dias 6 e 7. Já Al Ain receberá o Campeonato de MMA nos dias 13 e 14 do mesmo mês.