Cúpula multilateral de líderes árabes, islâmicos e dos EUA reafirma compromisso de encerrar guerra em Gaza

NOVA YORK, 24 de setembro de 2025 (WAM) — Uma cúpula multilateral entre o presidente dos Estados Unidos e líderes de oito países árabes e de Estados-membros da Organização para a Cooperação Islâmica (OIC, na sigla em inglês) foi realizada na sede das Nações Unidas, durante a semana de alto nível da 80ª sessão da Assembleia Geral da ONU.

O encontro, convocado por iniciativa do presidente norte-americano Donald J. Trump, contou com agradecimentos dos líderes árabes e islâmicos pela realização da reunião e destacou a situação insustentável na Faixa de Gaza, marcada por catástrofe humanitária, elevado número de vítimas e graves consequências para a região e para o mundo muçulmano. Os participantes reiteraram a posição comum de rejeição ao deslocamento forçado e a necessidade de garantir o retorno dos que deixaram suas casas.

Os líderes reafirmaram o compromisso de cooperar com Trump e ressaltaram a importância de sua liderança para encerrar a guerra e abrir caminho para uma paz justa e duradoura.

O encontro também destacou a necessidade de detalhar um plano de estabilização, garantindo a segurança na Cisjordânia e nos locais sagrados de Jerusalém, além de apoiar os esforços de reforma da Autoridade Palestina.

Os participantes defenderam a implementação de um plano abrangente de reconstrução de Gaza, baseado na proposta árabe e islâmica, incluindo arranjos de segurança, com assistência internacional em apoio à liderança palestina. Reiteraram ainda o compromisso de trabalhar em conjunto para garantir o êxito desses planos e reconstruir a vida dos palestinos na Faixa de Gaza.

Por fim, enfatizaram a importância de manter o ímpeto político para assegurar que esta reunião seja o início de um processo capaz de colocar a região no caminho da paz e da cooperação.