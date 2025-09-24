Presidente dos Emirados testemunha lançamento de novos projetos habitacionais em Abu Dhabi, com mais de 40 mil casas e terrenos para cidadãos

ABU DHABI, 24 de setembro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, participou do anúncio de acordos para o desenvolvimento de 13 novas comunidades residenciais em Abu Dhabi.

Os projetos preveem a entrega de mais de 40 mil moradias e terrenos residenciais para cidadãos emiradenses, a um custo total de 106 bilhões de dirhams (US$ 28,8 bilhões).

Os acordos foram assinados pela Autoridade de Habitação de Abu Dhabi e pelo Centro de Projetos e Infraestrutura de Abu Dhabi (ADPIC, na sigla em inglês) com diversas incorporadoras. Eles incluem a construção de 25.244 unidades habitacionais para cidadãos ao longo dos próximos cinco anos, no valor de 94 bilhões de dirhams (US$ 25,5 bilhões), além do desenvolvimento de 14.876 terrenos residenciais, estimados em 12 bilhões de dirhams (US$ 3,2 bilhões).

Durante a cerimônia realizada no Palácio Al Shati, em Abu Dhabi, o presidente foi informado sobre os detalhes dos projetos, que seguem os mais altos padrões internacionais. As novas comunidades serão totalmente integradas, incluindo centros comerciais, mesquitas, escolas, parques públicos, áreas verdes e instalações esportivas. Os empreendimentos foram planejados para atender às metas de sustentabilidade, promover a estabilidade familiar e melhorar o bem-estar social.

Xeique Mohamed afirmou que o lançamento reforça a habitação como prioridade nacional, fundamental para elevar a qualidade de vida e garantir o conforto das famílias emiradenses, consideradas pilar da coesão social e do desenvolvimento do país. Ele destacou que a construção de comunidades residenciais integradas representa um investimento estratégico para preparar a sociedade do futuro.

O presidente do país também ressaltou a importância da cooperação entre órgãos governamentais e o setor privado para viabilizar projetos habitacionais e de desenvolvimento que assegurem às famílias conforto, estabilidade social e um padrão de vida digno, sempre guiados pelos valores da identidade nacional.

A cerimônia contou com a presença do príncipe-herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e de diversas outras autoridades, entre elas o xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na Região de Al Dhafra; o xeique Hazza bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na Região de Al Ain; e o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais. Também estiveram presentes ao evento o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; Ahmed Mubarak Al Mazrouei, presidente do Gabinete de Assuntos Estratégicos da Presidência e do Escritório Executivo de Abu Dhabi; e Jassem Mohammed Bu Ataba Al Zaabi, presidente do Departamento de Finanças de Abu Dhabi, além de outros xeiques e altos funcionários.

Com esses novos projetos, o total de unidades habitacionais e terrenos sob desenvolvimento pela Autoridade de Habitação de Abu Dhabi alcança cerca de 45 mil, todos com previsão de entrega até 2029. Entre os empreendimentos em andamento estão o Projeto Habitacional de West Baniyas e o Projeto Habitacional Yas Canal.

Os acordos assinados incluem a construção de seis comunidades residenciais totalmente integradas em diversas áreas da capital, com um total de 14.444 unidades habitacionais, a um custo de 55,38 bilhões de dirhams (US$ 15 bilhões). Os projetos serão entregues pelas incorporadoras Aldar Properties, Bloom Holding e Modon Properties.

Além disso, foram anunciados cinco novos acordos para Al Ain, onde serão erguidas cinco comunidades residenciais com 10.480 casas, a um custo total de 36,95 bilhões de dirhams (US$ 10 bilhões). A execução ficará a cargo da Aldar Properties, Bloom Holding, Wahat Al Zaweya Real Estate e IMKAN Properties.

Na Região de Al Dhafra, a Aldar Properties será responsável por dois empreendimentos habitacionais em Al Sila e Madinat Zayed, que oferecerão 320 casas, a um custo de 1,59 bilhão de dirhams (US$ 433 milhões).

Mohamed Ali Al Shorafa, presidente da Autoridade de Habitação de Abu Dhabi, afirmou que os acordos refletem a visão do presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, de fortalecer a estabilidade familiar e social, garantindo moradias que atendam às aspirações dos cidadãos e contribuam para o seu bem-estar. Ele destacou ainda que a iniciativa está alinhada aos objetivos do Ano da Comunidade, voltado ao fortalecimento dos laços familiares e à promoção da coesão social.

Al Shorafa acrescentou que os projetos reafirmam o compromisso da liderança em assegurar moradias estáveis e seguras para os cidadãos. Ele ressaltou a importância da cooperação com o setor privado para desenvolver comunidades integradas que acompanhem as mudanças nas necessidades das famílias em Abu Dhabi.

Por sua vez, Hamad Hareb Al Muhairi, diretor-geral da Autoridade de Habitação, declarou que os acordos fazem parte da visão da liderança de oferecer habitações modernas e sustentáveis que atendam às aspirações dos cidadãos e melhorem sua qualidade de vida. Ele assegurou que a Autoridade continuará trabalhando em parceria com o setor privado para entregar projetos habitacionais integrados, de alto padrão e ajustados às necessidades das famílias emiradenses em todo o emirado.

Al Muhairi informou ainda que os cidadãos poderão escolher suas áreas residenciais preferidas por meio de um sistema de reserva baseado em mapas. A iniciativa busca fortalecer os laços sociais, apoiar a coesão familiar e contribuir para a criação de comunidades sustentáveis e bem conectadas. Ele confirmou também que todas as novas unidades habitacionais serão entregues aos cidadãos dentro de dois anos.

Já Maysarah Mahmoud Eid, diretor-geral do Centro de Projetos e Infraestrutura de Abu Dhabi, afirmou que os acordos refletem o forte compromisso do governo em garantir uma vida digna aos cidadãos. Segundo ele, a oferta de moradias de alta qualidade desempenha um papel vital na consolidação da estabilidade familiar e social, em linha com os planos de desenvolvimento sustentável do emirado e a visão ambiciosa da liderança.