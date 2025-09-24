Cúpula multilateral entre EUA e países árabes e islâmicos defende cessar-fogo imediato em Gaza

ABU DHABI, 24 de setembro de 2025 (WAM) — Uma cúpula multilateral entre os Estados Unidos e oito países árabes e membros da Organização para a Cooperação Islâmica (OCI) foi realizada na sede das Nações Unidas, em Nova York, durante a semana de alto nível da 80ª sessão da Assembleia Geral da ONU.

O encontro foi convocado por iniciativa de Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos, e conduzido pelo próprio Trump e pelo xeique Tamim bin Hamad Al Thani, emir do Qatar. Também participaram o rei Abdullah II ibn Al Hussein, da Jordânia; Recep Tayyip Erdoğan, presidente da Turquia; Prabowo Subianto, presidente da Indonésia; Muhammad Shehbaz Sharif, primeiro-ministro do Paquistão; Moustafa Kamal Madbouly, primeiro-ministro do Egito; o xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos; e o príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, chanceler da Arábia Saudita.

Os líderes árabes e islâmicos agradeceram ao presidente Trump pela reunião e destacaram a situação insuportável na Faixa de Gaza, marcada por catástrofe humanitária e alto número de vítimas, com graves consequências para a segurança regional e impacto sobre o mundo muçulmano. Eles reafirmaram a posição comum de rejeição ao deslocamento forçado e a necessidade de permitir o retorno dos que deixaram a região.

Os participantes defenderam o fim da guerra e a adoção de um cessar-fogo que assegure a libertação de reféns e a entrada de ajuda humanitária suficiente como primeiro passo para uma paz justa e duradoura. Reiteraram ainda o compromisso de cooperar com o presidente Trump, ressaltando a importância de sua liderança para encerrar o conflito e abrir horizontes para uma solução política.

Os líderes também destacaram a necessidade de detalhar um plano de estabilização, que garanta a segurança na Cisjordânia e nos locais sagrados de Jerusalém, e manifestaram apoio aos esforços de reforma da Autoridade Palestina.

Além disso, enfatizaram a urgência de estabelecer um plano abrangente de reconstrução em Gaza, baseado na proposta da Liga Árabe e da OCI, acompanhado de arranjos de segurança e de assistência internacional em apoio à liderança palestina. Reforçaram ainda o compromisso de trabalhar juntos para garantir o sucesso dessas iniciativas e reconstruir a vida da população de Gaza.

Por fim, os participantes ressaltaram a importância de manter o ímpeto diplomático para assegurar que este encontro represente o início de um processo consistente rumo à paz e à cooperação regional.