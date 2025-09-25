Governante de Sharjah nomeia Yousef Al Mansouri diretor do Departamento de Recursos Humanos em Khorfakkan

SHARJAH, 25 de setembro de 2025 (WAM) – O xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, emitiu um decreto transferindo o diretor do gabinete do presidente do Conselho da Academia Marítima de Sharjah para o Departamento de Recursos Humanos de Sharjah (SDHR, na sigla em inglês).

De acordo com o decreto, Yousef Yaqoub Al Mansouri, diretor do gabinete do presidente do Conselho da Academia Marítima de Sharjah, foi transferido para o SDHR e nomeado diretor da filial do departamento na cidade de Khorfakkan, mantendo sua atual classificação funcional.