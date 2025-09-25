Diálogo do Brics 2025: Emirados destacam papel estratégico na expansão de zonas econômicas e no fortalecimento do comércio digital

HANGZHOU, 25 de setembro de 2025 (WAM) – Hussain bin Ibrahim Al Hammadi, embaixador dos Emirados Árabes Unidos na China, participou do Diálogo 2025 sobre Zonas Econômicas Especiais do Brics, realizado paralelamente à 4ª Exposição Global de Comércio Digital em Hangzhou, na China.

Em seu discurso durante o diálogo, Al Hammadi ressaltou que o encontro ocorre em um momento crucial, marcado pelas rápidas transformações da economia global e pelo papel cada vez mais central das zonas econômicas especiais no apoio ao comércio, aos investimentos e à inovação.

Al Hammadi destacou que o diálogo representa uma plataforma eficaz para trocar experiências bem-sucedidas, explorar oportunidades de integração entre zonas francas dos países do bloco e construir novas redes de cooperação que contribuam para o fortalecimento do comércio digital e para ampliar os horizontes da inovação.

“O Emirados Árabes Unidos estão totalmente preparados para compartilhar sua experiência pioneira no desenvolvimento de zonas econômicas especiais, que se mostraram motores essenciais de crescimento econômico sustentável”, afirmou o embaixador.

Al Hammadi salientou ainda que os Emirados abrigam mais de 40 zonas francas especializadas, que oferecem 100% de propriedade estrangeira, infraestrutura avançada e legislação flexível que estimula a inovação e a transformação digital. Ele acrescentou que o país está conectado comercial e logisticamente ao mundo por meio de uma rede de portos que se liga a mais de 400 terminais globais, reforçando sua posição como centro estratégico das cadeias internacionais de suprimento e distribuição.

Segundo ele, essas zonas oferecem plataformas ideais para o comércio eletrônico e a economia digital, onde as empresas se beneficiam de incentivos competitivos, como imposto sobre valor agregado de 5%, imposto corporativo de apenas 9% sobre o lucro líquido, isenção total de imposto de renda pessoal e ausência de restrições sobre o fluxo de capitais.

O embaixador destacou que os Emirados também se consolidam como polo global de talentos, abrigando mais de 200 nacionalidades em um ambiente aberto e diversificado, que proporciona uma base humana multiespecializada, fortalecendo a competitividade das empresas e sua capacidade de expansão. Ele lembrou que esses fatores contribuíram para atrair um volume recorde de investimento estrangeiro direto (IED), que alcançou US$ 45,6 bilhões em 2024, posicionando o país como o décimo maior destino de investimentos do mundo.

No contexto das relações bilaterais, Al Hammadi ressaltou a profundidade da parceria econômica entre os Emirados Árabes Unidos e a China, observando que o país asiático é o principal parceiro comercial dos Emirados, com o comércio não petrolífero entre os dois países chegando a quase US$ 90 bilhões em 2024. Ele destacou ainda que os Emirados são o maior parceiro comercial não petrolífero da China no Oriente Médio e na África.

Ele observou que os investimentos dos Emirados na China dobraram e atingiram US$ 4,5 bilhões em 2023, enquanto os investimentos chineses nos Emirados subiram para cerca de US$ 9 bilhões – evidência clara da confiança mútua entre as duas partes.

O embaixador frisou que a adesão dos Emirados ao grupo Brics em 2024 representou um marco estratégico em sua trajetória econômica e diplomática, ao abrir novas oportunidades para ampliar a cooperação entre os países do Sul Global, expandir parcerias comerciais e de investimento e aprofundar os esforços conjuntos em prol do desenvolvimento sustentável. Ele acrescentou que a localização estratégica dos Emirados faz do país um elo natural entre os mercados do bloco e os do Oriente Médio.

Por sua vez, Sheng Qiuping, vice-ministro do Comércio da China, afirmou: “A economia global passa por transformações profundas, com a tecnologia digital remodelando as cadeias industriais e os padrões de comércio em um ritmo sem precedentes. O desenvolvimento do comércio digital não é apenas uma exigência interna da China para promover um desenvolvimento de alta qualidade, mas também um caminho essencial de cooperação com todos os países para enfrentar desafios comuns e construir um futuro próspero.”