Conselho de Mídia dos Emirados: uso de inteligência artificial para retratar símbolos nacionais sem aprovação prévia viola padrões de conteúdo

ABU DHABI, 25 de setembro de 2025 (WAM) – O Conselho de Mídia dos Emirados afirmou que o uso de tecnologias de inteligência artificial (IA) ou outras ferramentas modernas para retratar símbolos nacionais ou figuras públicas sem aprovação oficial prévia constitui uma violação legal clara dos padrões de conteúdo midiático.

O órgão alertou que empregar inteligência artificial para difundir desinformação, incitar discurso de ódio, difamar terceiros, prejudicar sua dignidade e reputação ou atacar valores e princípios da sociedade é considerado infração de mídia sujeita às disposições do Regulamento de Violações de Mídia, incluindo multas e sanções administrativas.

O Conselho conclamou todos os usuários de redes sociais, instituições de mídia e criadores de conteúdo a cumprir integralmente as leis e os padrões aprovados, preservando ao mesmo tempo a responsabilidade profissional e ética.