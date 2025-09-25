Príncipe herdeiro de Abu Dhabi recebe convidados e participantes do 2º Fórum de Cuidados Sociais

ABU DHABI, 25 de setembro de 2025 (WAM) – O príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu diversos convidados e participantes da segunda edição do Fórum de Cuidados Sociais, realizado em Abu Dhabi nos dias 24 e 25 de setembro de 2025.

O fórum é organizado pelo Departamento de Desenvolvimento Comunitário de Abu Dhabi, em colaboração com a Deloitte Oriente Médio, sob o tema Cuidados Sociais Preparados para o Futuro: Pessoas, Práticas e Políticas.

Durante o encontro, realizado no Palácio Al Bateen, as discussões se concentraram nos principais tópicos da agenda do fórum, incluindo a integração da inteligência artificial e da análise digital para aprimorar a eficácia dos serviços sociais, além do desenvolvimento de modelos inovadores de cuidado voltados para atender às necessidades em evolução de crianças, jovens e idosos.

Khaled bin Mohamed bin Zayed destacou que o setor de cuidados sociais é um pilar estratégico do desenvolvimento abrangente, ressaltando que sua eficácia está não apenas em atender às demandas atuais, mas também em sua capacidade de antecipar desafios futuros, cumprindo as aspirações da sociedade e elevando a qualidade de vida.

Também participaram do encontro o xeique Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, presidente da Corte do Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi; o xeique Mohammed bin Khalifa bin Hamdan Al Nahyan; e o xeique Zayed bin Mansour bin Tahnoon Al Nahyan.