Maktoum bin Mohammed se reúne com vice-primeiro-ministro do Vietnã

DUBAI, 25 de setembro de 2025 (WAM) – O primeiro vice-governante de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, xeique Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, reuniu-se com Nguyen Hoa Binh, vice-primeiro-ministro do Vietnã, na Corte do Governante em Dubai.

O encontro reflete os fortes e crescentes laços entre os Emirados Árabes Unidos e o Vietnã, que se expandiram de forma significativa nos últimos anos em diversas áreas. Ambos os líderes avaliaram o progresso alcançado desde que os dois países elevaram suas relações a uma Parceria Abrangente, em 2024, marco que abriu novas perspectivas de cooperação.

O xeique Maktoum bin Mohammed afirmou que os Emirados estão empenhados em fortalecer suas relações com o Vietnã, parceiro com quem compartilham uma visão de progresso, prosperidade e desenvolvimento sustentável. Ele destacou que o país pretende consolidar o impulso gerado pela Parceria Abrangente para ampliar a cooperação e abrir novas oportunidades para ambas as nações e para a região em geral. Durante as discussões, os dois lados exploraram formas de aprofundar ainda mais os laços em setores como comércio, turismo, serviços financeiros e investimentos.

Desde o estabelecimento das relações diplomáticas em 1993, os Emirados Árabes Unidos e o Vietnã têm ampliado gradualmente a cooperação em áreas que favorecem os interesses de longo prazo de ambos os países e de seus povos. O Vietnã é atualmente o maior parceiro comercial não petrolífero dos Emirados na região da ASEAN, com o comércio não petrolífero atingindo US$ 7,02 bilhões no primeiro semestre de 2025, um aumento de 16,9% em relação ao mesmo período de 2024.

A reunião contou com a presença do xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente da Autoridade de Aviação Civil de Dubai, presidente dos Aeroportos de Dubai e presidente e diretor-executivo do grupo Emirates Airline; de Mohammad Abdullah Al Gergawi, ministro de Assuntos do Gabinete; de Mohamed bin Hadi Al Hussaini, ministro de Estado para Assuntos Financeiros; de Omar Sultan Al Olama, ministro de Estado para Inteligência Artificial, Economia Digital e Aplicações de Trabalho Remoto; de Mohammed Al Shaibani, diretor-geral da Corte do Governante de Dubai; de Abdulla Mohammed Al Basti, secretário-geral do Conselho Executivo de Dubai; de Helal Almarri, diretor-geral do Departamento de Economia e Turismo de Dubai; e de Essa Kazim, governador do Centro Financeiro Internacional de Dubai (DIFC).