Programa Ferroviário Nacional deve gerar benefícios econômicos e de desenvolvimento acima de US$ 54 bilhões, afirma ministro

ABU DHABI, 29 de setembro de 2025 (WAM) – O ministro da Energia e Infraestrutura dos Emirados Árabes Unidos, Suhail Mohamed Al Mazrouei, afirmou que o governo do país tem dado forte ênfase ao setor de transporte terrestre, em especial às ferrovias, como parte central dos Projetos dos 50. Em 2021, foi lançado o Programa Ferroviário Nacional, com investimentos de AED 50 bilhões (US$ 13,6 bilhões), tornando-se o maior sistema do gênero no país.

Em entrevista à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), por ocasião da abertura da Exposição e Conferência Global Rail 2025, que começa nesta terça-feira (30/09) em Abu Dhabi, Al Mazrouei destacou que esse investimento vai além de um projeto de infraestrutura: trata-se de uma visão abrangente que busca gerar benefícios econômicos e de desenvolvimento superiores a 200 bilhões de dirhams (US$ 54,4 bilhões), reduzir as emissões de carbono e aumentar a segurança viária, em linha com as metas da Visão Emirados 2071.

O ministro explicou que as ferrovias representam um pilar fundamental para o cumprimento dos objetivos da Iniciativa Estratégica de Neutralidade de Carbono até 2050, por oferecerem uma alternativa mais sustentável e eficiente ao transporte rodoviário. Essa transição, segundo ele, contribui para melhorar a qualidade de vida e fortalecer a satisfação da população. A autoridade ressaltou ainda que os Emirados continuam investindo no futuro da mobilidade inteligente, com a construção de infraestrutura avançada para veículos autônomos e a criação de um arcabouço legislativo e regulatório abrangente, consolidando a posição do país entre as nações que lideram as soluções de amanhã.

Al Mazrouei destacou que o evento servirá como uma plataforma internacional de referência para a cooperação, a troca de conhecimento e a antecipação de tendências futuras. Ele enfatizou que a conferência reflete as diretrizes da liderança emiradense, que apontam para a importância de promover o desenvolvimento sustentável e adotar soluções inovadoras que equilibrem crescimento econômico e proteção ambiental. O país busca liderar o lançamento de projetos pioneiros que reforcem sua posição nos setores de transporte e infraestrutura do futuro.

O ministro afirmou ainda que a realização do Global Rail 2025 nos Emirados traduz o compromisso da liderança em posicionar o país como parceiro-chave na construção do futuro do transporte sustentável em escala global, consolidando seu status de centro internacional de cooperação e inovação, atendendo às aspirações do presente e construindo um futuro mais próspero para as próximas gerações.