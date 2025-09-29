Governante de Sharjah inaugura 5º Fórum Árabe para o Patrimônio Cultural

SHARJAH, 29 de setembro de 2025 (WAM) – O xeique Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, participou da abertura da quinta edição do Fórum Árabe para o Patrimônio Cultural, organizado pelo Centro Internacional para o Estudo da Preservação e Restauração de Bens Culturais (ICCROM-Sharjah), sob o tema “O papel das mulheres e dos jovens na preservação do patrimônio cultural e na inovação museológica”.

O evento foi realizado na sede do Centro de Organizações Internacionais para o Patrimônio Cultural, na Cidade Universitária de Sharjah.

A cerimônia teve início com a execução do hino nacional dos Emirados Árabes Unidos, seguida por um discurso de Nasir Al Darmaki, diretor-adjunto do ICCROM-Sharjah, que deu as boas-vindas ao governante de Sharjah e elogiou seu apoio a iniciativas culturais e patrimoniais. Al Darmaki afirmou que o fórum busca fortalecer a participação de mulheres e jovens na preservação do patrimônio e destacou as iniciativas de Sharjah para consolidar o papel desses grupos na sociedade.

O xeique Fahim bin Sultan Al Qasimi, presidente do Departamento de Relações Governamentais, ressaltou que o patrimônio é um valor vivo enraizado na memória e na prática, não apenas um conjunto de artefatos preservados. Ele destacou o papel central das mulheres árabes como guardiãs da herança cultural e dos jovens como inovadores que unem tradição, tecnologia e economia cultural.

Em uma mensagem gravada, Aruna Francesca Maria Gujral, diretora-geral do ICCROM, agradeceu ao governante de Sharjah por sua visão e apoio contínuo, descrevendo o fórum como uma plataforma para amplificar vozes, compartilhar experiências e construir parcerias que moldam o futuro da preservação do patrimônio.

O presidente do Instituto do Patrimônio de Sharjah, Abdulaziz Al Musallam, enfatizou o papel do patrimônio na formação da identidade árabe e a importância de incluir mulheres e jovens como pontes entre passado e futuro. Ele também destacou que a inovação nos museus é essencial para apresentar a herança cultural em uma linguagem contemporânea sem comprometer sua autenticidade.

Na conferência principal, Zaki Nusseibeh, assessor cultural do presidente dos Emirados, abordou o tema da juventude, do patrimônio e da resiliência cultural no mundo árabe. Ele ressaltou o papel das mulheres na transmissão de tradições, a contribuição dos jovens para reviver a memória cultural e o uso de ferramentas digitais para ampliar o engajamento com o patrimônio. Também apresentou experiências inspiradoras lideradas por jovens e recomendações de políticas para apoiar o fortalecimento de sua participação nessa área.

A programação incluiu ainda uma apresentação de qanun com peças dos Emirados e terminou com fotos comemorativas ao lado do governante de Sharjah. Com duração de três dias, o fórum reafirma o compromisso de Sharjah com o patrimônio como pilar da identidade árabe e do desenvolvimento sustentável. A iniciativa destaca o papel das mulheres como transmissoras de conhecimento cultural e dos jovens como inovadores que oferecem soluções criativas e técnicas modernas para a preservação da herança cultural.