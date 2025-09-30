Etihad Rail lançará serviço de passageiros em 2026, conectando 11 cidades nos Emirados

ABU DHABI, 30 de setembro de 2025 (WAM) – A Etihad Rail, desenvolvedora e operadora da rede ferroviária nacional dos Emirados Árabes Unidos, confirmou que trabalha para lançar o transporte de passageiros até 2026, em linha com a ambição do país de oferecer uma malha integrada, segura e eficiente.

Segundo a empresa, a rede vai reforçar a conectividade entre cidades e comunidades, atendendo às necessidades dos passageiros de acordo com os mais altos padrões internacionais.

Azza Alsuwaidi, vice-CEO da Etihad Rail Mobility, afirmou à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), à margem da abertura da segunda edição da Global Rail 2025, feira e conferência internacional de ferrovias, transporte e infraestrutura em Abu Dhabi, que a Etihad Rail está firmando parcerias estratégicas para garantir jornadas integradas e fluidas com soluções de primeira e última milha, em cooperação com prestadores de transporte locais, municípios e plataformas tecnológicas.

Alsuwaidi explicou que a empresa está desenvolvendo uma experiência de viagem de classe mundial que combina conforto, confiabilidade e acessibilidade, adotando uma abordagem “digital tickets first”. Destacou ainda que as rotas da rede serão totalmente separadas das estradas, aumentando a segurança ao eliminar riscos de colisão.

A vice-CEO da Etihad Rail Mobility informou que o serviço de passageiros oferecerá horários precisos e confiáveis, com tempos de viagem de 57 minutos entre Abu Dhabi e Dubai, 105 minutos de Abu Dhabi a Fujairah e 70 minutos de Abu Dhabi a Ruwais.

Nos trens, com capacidade para 400 passageiros, os passageiros terão espaços dedicados para trabalho, leitura ou descanso, podendo escolher como aproveitar a jornada. A Etihad Rail oferecerá múltiplas viagens diárias, ampliando a oferta para atender indivíduos, famílias e grupos.

Em relação às estações, Alsuwaidi afirmou que o planejamento é parte essencial da construção de uma rede integrada e acessível. Os serviços de passageiros vão conectar 11 cidades e regiões do país — de Al Sila, no oeste, até Fujairah, no leste — passando por Ruwais, Al Mirfa, Sharjah, Al Dhaid, Abu Dhabi e Dubai.

Azza Alsuwaidi reiterou o compromisso da empresa em cumprir o prazo de 2026 para o lançamento dos serviços de passageiros, com qualidade, segurança e confiabilidade como pilares centrais em todas as etapas do projeto.

Sobre o projeto de trem de alta velocidade, Alsuwaidi explicou que ele vai ligar Abu Dhabi e Dubai a velocidades de até 350 km/h. Ela destacou que o projeto deve contribuir com aproximadamente 145 bilhões de dirhams (US$ 39,4 bilhões) para o PIB dos Emirados ao longo dos próximos 50 anos, consolidando o país como referência no setor ferroviário de nova geração.