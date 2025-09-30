Festival e Leilão de Tâmaras de Al Dhafra começa em 17 de outubro em Madinat Zayed

AL DHAFRA, 30 de setembro de 2025 (WAM) – Sob o patrocínio do xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra, a 4ª edição do Festival e Leilão de Tâmaras de Al Dhafra, organizado pela Autoridade de Patrimônio de Abu Dhabi, será realizada de 17 a 26 de outubro de 2025 em Madinat Zayed, Al Dhafra, Abu Dhabi.

O festival busca consolidar-se como um evento internacional de destaque no campo do patrimônio cultural, promovendo a produção de tâmaras, exibindo variedades premium, apoiando os objetivos nacionais de segurança alimentar, incentivando os agricultores a elevar padrões de qualidade e promovendo a troca de conhecimento no cultivo de palmeiras.

A edição deste ano contará com 21 competições e 173 prêmios avaliados em mais de 5,5 milhões de dirhams (US$ 1,5 milhão), incluindo concursos de beleza de tâmaras, competições de mel, culinária, embalagens de tâmaras, pintura e fotografia.

No centro do festival estará o Leilão Diário de Tâmaras, o evento mais aguardado pelos entusiastas, em que os visitantes terão a oportunidade de disputar variedades de tâmaras emiradenses de alta qualidade, apresentadas em mesas de exibição dedicadas.

Além das competições e do leilão, o evento oferecerá uma ampla gama de atividades culturais e educacionais, incluindo apresentações folclóricas tradicionais, exposições de fotografia e pintura, artesanato patrimonial, palestras de conscientização e oficinas criativas para todas as idades. Os visitantes também poderão explorar estandes de varejo com tâmaras e seus derivados, equipamentos agrícolas e uma “Vila do Mel” dedicada ao setor.

Entidades governamentais e do setor privado participarão com pavilhões que apresentam programas interativos, plataformas de conscientização para agricultores e visitantes, além de mostras de seus serviços e inovações mais recentes na área agrícola.

Neste ano, o festival terá o Marrocos como país convidado de honra, destacando o intercâmbio cultural e agrícola e aprofundando a cooperação entre as duas nações, especialmente no cultivo de palmeiras e na produção de tâmaras, além de outras áreas estratégicas.