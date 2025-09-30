Etihad Airways retoma voos para Zanzibar durante o verão

ABU DHABI, 30 de setembro de 2025 (WAM) – A Etihad Airways vai retomar os voos sazonais para Zanzibar, a lendária “ilha das especiarias” do Oceano Índico.

Entre 14 de junho e 6 de setembro de 2026, a companhia aérea operará quatro voos semanais entre Abu Dhabi e Zanzibar, oferecendo aos viajantes a oportunidade de conhecer praias paradisíacas, águas cristalinas e a cultura suaíli.

Zanzibar passa a ser o 30º destino anunciado pela Etihad neste ano, reforçando a ambiciosa expansão global da empresa. A decisão de retomar a rota foi favorecida pela ampliação da malha europeia da companhia, que agora conta com múltiplos voos diários para Abu Dhabi. Com dois grandes hubs europeus gerando conexões eficientes nos dois sentidos, Zanzibar tornou-se mais acessível do que nunca para viajantes da Europa e do Golfo. O serviço sazonal aproveita a forte demanda de verão pelo destino nessas regiões e complementa a crescente rede global da Etihad.

“Zanzibar é o refúgio perfeito para o verão e estamos entusiasmados em incluí-la novamente em nossa rede em expansão”, afirmou Antonoaldo Neves, CEO da Etihad Airways. “De praias mundialmente famosas e mercados de especiarias a uma rica história e cultura, Zanzibar tem algo para todos. Sabemos que nossos passageiros aguardavam ansiosamente esse retorno e estamos prontos para conectá-los a esse paraíso único.”