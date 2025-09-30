Emirates passa a proibir uso de power banks em voos

DUBAI, 30 de setembro de 2025 (WAM) – A Emirates proíbe, a partir desta quarta-feira (01/10), o uso de qualquer tipo de power bank em seus voos. A companhia oferece carregamento nos assentos de todas as aeronaves, mas recomenda que os passageiros embarquem com os dispositivos totalmente carregados, especialmente em viagens longas.

Um power bank é um dispositivo portátil e recarregável projetado para fornecer energia a aparelhos eletrônicos como celulares, tablets, laptops e câmeras. A companhia permite que os passageiros levem apenas um power bank a bordo, com capacidade inferior a 100 Watt-hora. Mas lembra que o uso dentro da cabine está proibido — tanto para carregar dispositivos quanto para recarregar o próprio equipamento na tomada do avião.

A nova diretiva determina que todos os power banks aceitos devem exibir informações claras sobre a capacidade. Eles não podem ser guardados no compartimento superior, devendo permanecer no bolso do assento ou em uma bolsa colocada debaixo da poltrona da frente. O transporte de power banks na bagagem despachada continua proibido.

Após uma revisão de segurança, a Emirates decidiu adotar uma postura firme e preventiva para reduzir os riscos associados aos power banks. O uso desses dispositivos cresceu significativamente nos últimos anos, assim como os incidentes relacionados a baterias de lítio em voos da indústria aérea em geral.

Com as novas regras, a Emirates pretende reduzir os riscos ao proibir o uso dos power banks dentro da cabine e ao exigir que fiquem em locais acessíveis. Dessa forma, em caso de incêndio — ainda que raro — a tripulação treinada poderá agir rapidamente e extinguir as chamas.

A companhia reforçou que a segurança é um de seus valores centrais e um pilar de todas as operações. A Emirates afirmou estar comprometida em manter e elevar continuamente os padrões de segurança, protegendo passageiros e funcionários em todas as circunstâncias.