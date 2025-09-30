Emirados desempenham papel central como hub global de comércio e logística para decisões marítimas, diz ministro da Energia

DUBAI, 30 de setembro de 2025 (WAM) – O World Maritime Day Parallel Event 2025 começou em Dubai, com o tema “Nosso oceano – Nossa obrigação – Nossa oportunidade”. Organizado pelo Ministério da Energia e Infraestrutura dos Emirados Árabes Unidos, em colaboração com a Organização Marítima Internacional (IMO, na sigla em inglês), o evento reúne representantes de governos, líderes do setor marítimo e especialistas internacionais para discutir os principais desafios e oportunidades para o setor global de transporte marítimo.

O encontro, com duração de dois dias, inclui palestras e painéis sobre questões que moldam o futuro dos oceanos e das indústrias marítimas. A programação também traz uma exposição que apresenta as mais recentes inovações e iniciativas em sustentabilidade marítima.

O ministro de Energia e Infraestrutura, Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, declarou: “Com o apoio e a orientação da nossa liderança, temos a honra de sediar este importante encontro de líderes, especialistas e defensores do setor marítimo de todo o mundo. A presença de todos aqui hoje confirma o compromisso que compartilhamos de proteger um dos recursos mais vitais do planeta: os oceanos. O tema deste ano, ‘Nosso oceano, nossa obrigação, nossa oportunidade’, nos convida a refletir profundamente sobre o papel que cada um desempenha na preservação dos ecossistemas marítimos, na construção de economias resilientes e no uso da inovação para um futuro sustentável. É um tema que ressoa fortemente com a visão marítima dos Emirados.”

O ministro acrescentou que, como parte do ecossistema marítimo global, os Emirados Árabes Unidos desempenham papel central tanto como hub global de comércio e logística quanto como centro de excelência em tomada de decisão, onde se reúnem especialistas internacionais e são desenvolvidas soluções e estratégias avançadas para garantir crescimento econômico com o menor impacto possível sobre o meio ambiente.

O secretário-geral da IMO, Arsenio Dominguez, agradeceu aos Emirados, em especial ao Ministério da Energia e Infraestrutura, por organizar este evento de grande porte. "A todos aqui, peço engajamento contínuo com o trabalho da IMO, para que nossas ações se traduzam em mensagens positivas. Reuniões como esta permitem não apenas trocar visões e preocupações, mas também aprender uns com os outros. Precisamos continuar amplificando o que fazemos na IMO e ouvindo a nova geração sobre o que precisa ser feito.”

Dominguez também convidou os participantes a visitar a exposição e conhecer as inovações em exibição.

O evento reúne palestrantes e especialistas de diversas partes do mundo, incluindo representantes de governos, organizações internacionais, líderes do setor e instituições acadêmicas. A diversidade de experiências e pontos de vista oferece análises relevantes sobre os desafios que o setor marítimo enfrenta, além de estratégias práticas para avançar na governança sustentável dos oceanos.

O World Maritime Day Parallel Event funciona como plataforma essencial para destacar o trabalho da IMO e promover a cooperação global no setor marítimo. A edição de 2025 reforça o forte compromisso dos Emirados em liderar esforços pela sustentabilidade marítima e pela gestão responsável dos oceanos no cenário internacional.