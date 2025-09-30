Emirados participam de reunião do Conselho de Ministros Árabes de Cibersegurança em Riad

RIAD, 30 de setembro de 2025 (WAM) – Mohamed Hamad Al Kuwaiti, chefe de Cibersegurança do governo dos Emirados Árabes Unidos, participou da 2ª Sessão Ordinária do Conselho de Ministros Árabes de Cibersegurança, realizada em Riad. O encontro reuniu ministros e altos funcionários responsáveis pela área nos países-membros da Liga Árabe, além de representantes da Secretaria-Geral da entidade.

A pauta incluiu a discussão de diversos temas de interesse comum, como a adoção da Estratégia Árabe de Cibersegurança, a aprovação da adesão do conselho à Convenção das Nações Unidas sobre Cibercrime e a entrada em organizações e entidades internacionais de referência no setor. Também foram analisados vários documentos de trabalho apresentados pelos Estados-membros da Liga Árabe, todos voltados ao avanço dos objetivos estratégicos do conselho de ampliar a cooperação e a solidariedade árabe em cibersegurança.

Os participantes examinaram ainda formas de fortalecer os esforços conjuntos dos países árabes e de melhorar a preparação regional diante das ameaças emergentes, em um contexto de rápidas transformações e do impacto crescente dos ciberataques sobre a segurança, sobretudo as consequências econômicas e sociais. As discussões abordaram mecanismos práticos para intensificar a cooperação e a coordenação entre as nações árabes, incluindo a troca de experiências para reforçar a prontidão, a resiliência e a capacidade de resposta a emergências.

Al Kuwaiti destacou que a participação dos Emirados no encontro demonstra o compromisso do país em promover a cooperação regional e internacional no campo da cibersegurança e em áreas mais amplas de segurança. Ele ressaltou a disposição genuína dos Emirados em impulsionar a ação árabe conjunta nessa área crítica, afirmando que a cibersegurança se tornou parte essencial das estratégias de defesa voltadas à proteção das sociedades e dos recursos árabes.

Ele acrescentou que as rápidas transformações geopolíticas, econômicas, de desenvolvimento e tecnológicas que testemunhamos reforçam o papel crucial da cibersegurança na defesa da segurança árabe coletiva e na proteção das economias e ativos dos países da região. "Não é possível construir uma economia ou sociedade forte sem uma estrutura robusta de cibersegurança que proteja a região das crescentes ameaças diárias contra a estabilidade, a segurança e a prosperidade das nações árabes”, concluiu.