Presidente dos Emirados se reúne com governante de Fujairah

ABU DHABI, 30 de setembro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o xeique Hamad bin Mohammed Al Sharqi, membro do Conselho Supremo e governante de Fujairah, no Palácio Qasr Al Bahr.

Durante o encontro, os dois líderes cumprimentaram os convidados do Majlis e conversaram de forma cordial. A reunião também abordou diversos temas de importância nacional e questões relacionadas aos cidadãos.

O xeique Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, participou da reunião ao lado do xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na Região de Al Dhafra; do xeique Nahyan bin Zayed Al Nahyan, presidente do Conselho da Fundação de Caridade e Humanitária Zayed bin Sultan Al Nahyan; do xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior; do xeique Khalid bin Zayed Al Nahyan, presidente do Conselho da Organização Zayed para Pessoas com Deficiência; do xeique Theyab bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e Mártires; do xeique Hamdan bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; do xeique Zayed bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan; do xeique Zayed bin Hamdan bin Zayed Al Nahyan; do xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro da Tolerância e Convivência; e do xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, conselheiro do presidente dos Emirados, além de outros xeiques, altos funcionários, cidadãos e convidados.