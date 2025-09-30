Presidente dos Emirados recebe ministra do Interior da Armênia

ABU DHABI, 30 de setembro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, recebeu Arpine Sargsyan, ministra do Interior da Armênia, no Palácio Qasr Al Bahr, em Abu Dhabi.

A ministra transmitiu as saudações do presidente armênio, Vahagn Khachaturyan, juntamente com votos de prosperidade contínua para os Emirados e de avanços nas relações bilaterais em apoio às aspirações de desenvolvimento de ambos os países. Mohammed bin Zayed retribuiu os desejos.

O encontro abordou as relações entre Emirados e Armênia e as oportunidades de ampliar a cooperação em benefício mútuo.

Vários xeiques e altos funcionários do governo participaram da reunião.