Presidente dos Emirados recebe delegação da Exposição e Conferência Global de Ferrovias

ABU DHABI, 30 de setembro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, recebeu os participantes da Exposição e Conferência Global de Ferrovias e Infraestrutura de Transportes, que acontece no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi (ADNEC).

Durante o encontro, o presidente destacou a importância do evento como plataforma global que reúne tomadores de decisão, líderes do setor e especialistas para compartilhar experiências, explorar ideias e promover avanços no setor ferroviário, acelerando a transição para sistemas de transporte mais sustentáveis e integrados.

A delegação agradeceu o apoio dos Emirados na realização da conferência e elogiou a infraestrutura moderna e os sistemas de transporte de padrão internacional do país. Vários xeiques e altos funcionários do governo participaram da reunião.