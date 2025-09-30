Zayed bin Hamad Al Nahyan se reúne com delegação do Egito para reforçar cooperação no combate às drogas

ABU DHABI, 30 de setembro de 2025 (WAM) – O xeique Zayed bin Hamad Al Nahyan, presidente da Autoridade Nacional de Combate às Drogas, recebeu, na sede da instituição, uma delegação do Egito chefiada pelo major-general Mohamed Zuhair, ministro adjunto do Interior para Assuntos de Narcóticos e Armas, como parte dos esforços contínuos para fortalecer a cooperação e a coordenação conjuntas no enfrentamento ao tráfico de drogas.

As duas partes discutiram a ampliação da colaboração em troca de informações e experiências, o combate a crimes transnacionais relacionados a entorpecentes e as oportunidades de utilização das tecnologias mais avançadas de monitoramento e rastreamento. Também avaliaram o desenvolvimento de programas de treinamento especializados para profissionais que atuam na área.

A delegação egípcia recebeu informações sobre a estratégia da autoridade, seus mecanismos de trabalho de campo e marcos legislativos, que contribuem para o compartilhamento de conhecimento e para a unificação de esforços contra redes de tráfico e promoção de drogas.

O xeique Zayed bin Hamad Al Nahyan afirmou que a visita reflete a profundidade das relações fraternas e o compromisso comum de enfrentar os desafios transnacionais de segurança por meio de coordenação permanente e ação conjunta.

O major-general Mohamed Zuhair agradeceu a recepção e elogiou a experiência pioneira dos Emirados Árabes Unidos no combate às drogas. Ele reforçou o interesse de seu país em fortalecer os mecanismos práticos de cooperação e a coordenação futura nas áreas operacional, preventiva e de treinamento.

Ao final da reunião, as duas partes concordaram em elaborar um plano de ação conjunta que inclui visitas de campo recíprocas, a organização de oficinas de treinamento especializadas e a intensificação da cooperação para enfrentar os crescentes desafios relacionados ao tráfico de drogas.