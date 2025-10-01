Líderes dos Emirados parabenizam presidente da Nigéria pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 1º de outubro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações ao presidente da Nigéria, Bola Ahmed Tinubu, pela ocasião do Dia da Independência de seu país.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, também enviaram mensagens semelhantes ao presidente nigeriano.