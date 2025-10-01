Líderes dos Emirados parabenizam governador-geral de Tuvalu pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 1º de outubro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações a Tofiga Vaevalu Falani, governador-geral de Tuvalu, pela ocasião do Dia da Independência de seu país.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, também enviaram mensagens semelhantes ao governador-geral de Tuvalu e ao primeiro-ministro, Feleti Teo.