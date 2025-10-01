Emirados Árabes Unidos participam da Semana Africana de Energia na África do Sul

CIDADE DO CABO, 1º de outubro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos, representados pelo Ministério de Energia e Infraestrutura (MoEI, na sigla em inglês), participaram da Semana Africana de Energia, realizada na África do Sul. A delegação foi chefiada por Sharif Al Olama, subsecretário para Assuntos de Energia e Petróleo do MoEI.

Em seu discurso de abertura, Al Olama destacou a importância de fortalecer a cooperação internacional para alcançar as metas de transição energética, ressaltando o papel pioneiro dos Emirados no apoio às rotas globais de sustentabilidade.

Ele também apresentou a Aliança Global para Eficiência Energética (GEEA), lançada pelos Emirados, que tem como meta dobrar a taxa de melhoria da eficiência energética para mais de 4% ao ano até 2030.

O subsecretário convidou países africanos e empresas do setor de energia a aderirem à iniciativa, frisando o valor da troca de conhecimento, da aceleração da transição para energias limpas e da unificação dos esforços globais para promover eficiência energética, contribuindo para um futuro mais verde e sustentável.

Al Olama afirmou: “A GEEA reflete o compromisso dos Emirados em colocar a eficiência energética no centro da agenda global de energia e clima.”

À margem da conferência, ele realizou uma série de encontros bilaterais com ministros e autoridades de energia africanos, incluindo Birame Soulèye Diop, ministro da Energia, Petróleo e Minas do Senegal. As reuniões tiveram como objetivo explorar oportunidades de cooperação, apresentar as iniciativas dos Emirados em eficiência energética e sustentabilidade e discutir formas de ampliar a participação de países africanos na GEEA.