Emirados enviam novo carregamento de ajuda a vítimas do terremoto no Afeganistão

CABUL, 1º de outubro de 2025 (WAM) – Um novo carregamento de ajuda humanitária chegou ao Afeganistão como parte da ponte de socorro mantida pelos Emirados Árabes Unidos para apoiar os afetados pelo recente terremoto que atingiu as regiões orientais do país.

Com essa remessa, o volume total de auxílio enviado pelos Emirados supera 3.681 toneladas de alimentos, abrigos e suprimentos médicos.

O Comando de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa segue com esforços intensivos para aliviar o sofrimento da população atingida, utilizando a ponte aérea e marítima de socorro. Ao mesmo tempo, quantidades adicionais de ajuda estão sendo adquiridas localmente para garantir a entrega rápida aos beneficiários.

Autoridades afegãs e moradores das áreas afetadas expressaram profunda gratidão aos Emirados, à sua liderança e ao seu povo pelo apoio humanitário irrestrito. Eles destacaram que essas iniciativas refletem os fortes laços entre os dois países e reafirmam a postura humanitária consistente dos Emirados em auxiliar vítimas de desastres naturais e crises em todo o mundo.

Também agradeceram às equipes em campo dos Emirados pelo trabalho incansável em garantir a entrega rápida da ajuda humanitária aos necessitados, atendendo com agilidade às demandas urgentes e diversas da população.