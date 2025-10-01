Emirados e Arábia Saudita ampliam cooperação marítima com iniciativas conjuntas

DUBAI, 1º de outubro de 2025 (WAM) – O representante permanente da Arábia Saudita na Organização Marítima Internacional (IMO, na sigla em inglês), Kamal bin Mohammed Al-Junaidi, afirmou que a cooperação próxima entre o Reino e os Emirados Árabes Unidos constitui uma parceria estratégica que reforça a posição de ambos no setor global de transporte marítimo, por meio de esforços coordenados e apoio a iniciativas conjuntas em sustentabilidade e segurança marítima.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), à margem do World Maritime Day Parallel Event 2025, realizado em Dubai, Al-Junaidi destacou que a Arábia Saudita segue apoiando iniciativas de destaque da IMO, como o IMO CARES, o GloNoise Partnership, as Circular Letters, o GloFouling Partnerships e o projeto Next Wave Seafarers, que utiliza embarcações sauditas para treinar cerca de 20 profissionais de países insulares e em desenvolvimento.

Ele ressaltou que, desde o lançamento da Saudi Vision 2030, o Reino tem priorizado o setor de transporte e logística como pilar estratégico, o que levou ao desenvolvimento de portos inteligentes, ao aumento da eficiência na movimentação de cargas e à capacitação de profissionais para acompanhar as mudanças globais e promover o crescimento sustentável da indústria marítima.

Al-Junaidi observou ainda que a Arábia Saudita ocupa a primeira posição regional e a 20ª no ranking mundial em porte bruto de navios (deadweight tonnage), com embarcações navegando sob a bandeira saudita em conformidade com os mais altos padrões de segurança. O país, acrescentou, mantém os esforços para fortalecer o transporte marítimo sustentável e ampliar a participação em iniciativas ambientais internacionais.