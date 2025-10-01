Presidente dos Emirados Árabes Unidos e premiê do Reino Unido discutem relações bilaterais e situação em Gaza

ABU DHABI, 1º de outubro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o primeiro-ministro do Reino Unido, Sir Keir Starmer.

O diálogo abordou as relações bilaterais e as oportunidades de ampliar a cooperação em apoio às metas de desenvolvimento dos dois países.

Os dois também discutiram questões regionais e internacionais de interesse comum, com ênfase nos desdobramentos no Oriente Médio. Ambos reafirmaram apoio a todos os esforços voltados a garantir um cessar-fogo na Faixa de Gaza e assegurar o envio contínuo e suficiente de ajuda humanitária à população local.

Durante a ligação, Mohamed bin Zayed agradeceu o reconhecimento britânico do Estado da Palestina e destacou que a solução de dois Estados continua sendo o caminho mais viável para assegurar estabilidade duradoura na região, em benefício de seus povos e países.