Ras Al Khaimah lança fase de testes de ônibus autônomo na Ilha Al Marjan

RAS AL KHAIMAH, 1º de outubro de 2025 (WAM) – O xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, acompanhou nesta quarta-feira (01/10) o lançamento da primeira fase de testes do projeto de ônibus autônomo RoboBus, na Ilha Al Marjan.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Autoridade de Transporte de Ras Al Khaimah e a empresa chinesa WeRide, líder global em tecnologias de condução autônoma, e contou com a presença de Zhang Yiming, embaixador da China nos Emirados Árabes Unidos.

O projeto reflete o movimento do emirado para desenvolver um sistema de mobilidade inteligente e sustentável que apoie sua visão de futuro e simbolize o compromisso nacional em adotar inovação e tecnologias avançadas para melhorar a qualidade de vida.

O xeique Saud afirmou que o lançamento representa um marco importante no planejamento do futuro, ao mesmo tempo que abre caminho para prosperidade e consolida o compromisso em fortalecer parcerias estratégicas e adotar soluções inovadoras de transporte que coloquem as pessoas e a sustentabilidade no centro do progresso. Segundo ele, a iniciativa pavimenta o caminho para a criação de modelos urbanos mais inteligentes, eficientes e de maior qualidade.

A autoridade destacou que a ação faz parte de uma visão abrangente para desenvolver um ecossistema integrado de mobilidade inteligente em Ras Al Khaimah, transformando o transporte em uma experiência completa que apoie a economia nacional, ofereça soluções ambientalmente responsáveis e fortaleça a posição do emirado como polo regional de inovação em mobilidade inteligente.

O governante ressaltou que Ras Al Khaimah avança com confiança rumo ao futuro, em sintonia com as tendências nacionais e globais em transporte autônomo e inteligência artificial, considerando que o investimento nessas tecnologias é um meio de promover mudanças transformadoras em diferentes aspectos da vida.

Saud bin Saq enfatizou que a verdadeira inovação se mede pelo impacto direto na vida das pessoas, com sistemas de transporte mais seguros e sustentáveis, oportunidades econômicas baseadas no conhecimento e cidades mais eficientes e prósperas. Acrescentou ainda que o projeto está alinhado com a estratégia nacional de construir uma economia digital sustentável, baseada em conhecimento e tecnologia.

O xeique reforçou que Ras Al Khaimah integra ativamente a ambiciosa visão nacional dos Emirados, que prioriza investimentos no futuro, na sustentabilidade e na inovação, e confirmou que este teste representa o primeiro passo em uma longa jornada rumo à construção de cidades plenamente inteligentes e comunidades mais avançadas.

Durante o evento, o governante também presenciou a assinatura de dois acordos estratégicos: o primeiro entre a Autoridade de Transporte de Ras Al Khaimah e a WeRide; o segundo entre a autoridade e a Marjan, desenvolvedora-mestra de projetos de propriedade plena no emirado. Os acordos foram assinados na presença de altos funcionários no Mövenpick Resort, na Ilha Al Marjan.

As assinaturas dão continuidade à visita de sucesso do xeique Saud à sede da WeRide em Guangzhou, capital da província chinesa de Guangdong, em novembro do ano passado, quando Ras Al Khaimah firmou um acordo de cooperação estratégica com a província.

O lançamento da fase de testes do ônibus autônomo na Ilha Al Marjan marca um passo significativo na jornada de Ras Al Khaimah para desenvolver um sistema de mobilidade urbana inteligente e sustentável impulsionado por inteligência artificial, consolidando a posição do emirado como polo regional de transporte inteligente e turismo voltado para o futuro.