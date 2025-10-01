Zona econômica DIP Angola fecha contrato com primeira indústria para instalar unidade fabril

DUBAI, 1º de outubro de 2025 (WAM) – A Dubai Investments, empresa de investimentos listada na Bolsa de Valores de Dubai (DFM), anunciou que a DIP Angola – a primeira zona econômica totalmente integrada do país, desenvolvida pela companhia – assinou contrato com seu primeiro inquilino.

A Trice Chemicals IND. LLC vai instalar uma fábrica de última geração no polo industrial e logístico da DIP Angola. Esse marco reforça a posição da DIP Angola como porta de entrada estrategicamente planejada para a manufatura, logística e comércio regional, além de evidenciar a crescente confiança dos investidores no setor industrial angolano.

A Trice Chemicals, fabricante sediada nos Emirados Árabes Unidos e especializada em produtos de higiene, limpeza e químicos especiais, vai implantar suas operações em um terreno de 26 mil metros quadrados no Cluster Norte da Fase 1.

O projeto de 2 mil hectares, localizado na província de Bengo, integra múltiplas zonas para formar um polo autossuficiente, incluindo instalações industriais, áreas comerciais, espaços residenciais e estruturas de lazer, oferecendo capacidade para crescimento de longo prazo e expansão setorial.

Omar Al Mesmar, diretor do conselho da Dubai Investments International Angola LDA, afirmou que a assinatura do primeiro contrato de manufatura representa um marco operacional fundamental para a DIP Angola. "Com a infraestrutura da Fase 1 avançando de forma constante, o projeto está pronto para oferecer terrenos industriais totalmente servidos e prontos para construção a fabricantes líderes. Temos observado forte interesse de investidores em adquirir terrenos na DIP Angola, e várias negociações já estão em andamento. Como réplica do modelo altamente bem-sucedido do Dubai Investments Park nos Emirados, a DIP Angola se consolida como a principal porta de entrada industrial de Angola, oferecendo conectividade de padrão mundial, infraestrutura moderna e um ambiente estratégico para a manufatura e o comércio regional”, disse.

O desenvolvimento deve impulsionar o crescimento da indústria regional, gerar empregos e posicionar Angola como um centro competitivo de operações industriais no sul da África. A Fase 1 já estabelece infraestrutura essencial, incluindo vias internas, serviços públicos e conexões com os principais corredores de transporte, permitindo que as empresas iniciem operações de forma eficiente.

Prathyush Pradeep, sócio-gerente da Trice Chemicals IND. LLC, acrescentou: “Implantar nossa primeira unidade fabril na DIP Angola representa um passo empolgante na estratégia de crescimento da Trice Chemicals. A infraestrutura do projeto, sua localização estratégica e sua visão de futuro oferecem a plataforma ideal para ampliar nossas operações regionais e apoiar o desenvolvimento industrial de Angola.”

Localizada estrategicamente a 50 km de Luanda, capital de Angola, a DIP Angola garante fácil acesso a mercados nacionais e internacionais – a apenas 23 km do porto marítimo e 4 km da zona franca e do futuro porto de exportação – assegurando conexão direta às rotas globais de comércio. A Fase 1 deve gerar mais de 3 mil empregos, contribuindo para a capacitação da força de trabalho e apoiando a estratégia de crescimento industrial do país.