Emirados condenam ataque terrorista no Paquistão

ABU DHABI, 1º de outubro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque terrorista que atingiu a sede de uma força paramilitar na cidade de Quetta, no sudoeste do Paquistão, e que deixou mortos e feridos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores reiterou a firme condenação dos Emirados a esses atos criminosos e sua rejeição permanente a todas as formas de violência e terrorismo que visam minar a segurança e a estabilidade.

O ministério expressou sinceras condolências e solidariedade às famílias das vítimas, bem como ao governo e à população do Paquistão pelo ataque hediondo, além de desejar rápida recuperação a todos os feridos.