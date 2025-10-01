Presidente dos Emirados e premiê do Iraque discutem relações bilaterais e temas regionais

ABU DHABI, 1º de outubro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se nesta quarta-feira (01/10) em Abu Dhabi com o primeiro-ministro do Iraque, Mohammed Shia' Al Sudani, para revisar os laços próximos entre os países e explorar oportunidades de ampliar a cooperação. O encontro foi no Palácio Qasr Al Shati.

As duas partes discutiram formas de expandir a cooperação bilateral, especialmente nas áreas de desenvolvimento e economia, de modo a apoiar as prioridades nacionais e beneficiar os povos de ambos os países.

As autoridades também abordaram uma série de questões regionais e internacionais de interesse comum, trocando pontos de vista sobre os últimos desdobramentos no Oriente Médio. Eles destacaram a necessidade de estabelecer um caminho claro para uma paz duradoura e de promover iniciativas diplomáticas que reforcem a segurança, a estabilidade e o desenvolvimento da região. Ressaltaram ainda a importância de avançar no reconhecimento internacional recente do Estado da Palestina como passo essencial para atender às legítimas aspirações da população.

O presidente dos Emirados e o premiê iraquiano reafirmaram a solidez das relações entre os países e o compromisso conjunto de aprofundar a cooperação, fortalecendo a estabilidade e a segurança regionais. Também ressaltaram a importância de intensificar a ação árabe conjunta diante dos desafios enfrentados pela região.

O xeique Hamdan bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; Ali bin Hammad Al Shamsi, secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional; Abdulla Matar Al Mazrouei, embaixador dos Emirados no Iraque; e vários altos funcionários participaram da reunião.

Na chegada ao Aeroporto Presidencial de Abu Dhabi, mais cedo, Mohammed Shia' Al Sudani foi recebido pelo príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, acompanhado de ministros e autoridades de alto escalão.