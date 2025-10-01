Emirados reafirmam compromisso com estabilidade e crescimento econômico em reunião de chanceleres do Brics

NOVA YORK, 1º de outubro de 2025 (WAM) – Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado e sherpa dos Emirados Árabes Unidos para o Brics, participou da reunião de ministros das Relações Exteriores do grupo, realizada em 26 de setembro de 2025, à margem da 80ª sessão da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Ele reafirmou o compromisso dos Emirados em fortalecer a ação multilateral. Al Hajeri também participou da reunião dos sherpas do Brics, realizada no início da mesma semana.

Durante o encontro, Al Hajeri destacou a visão estratégica dos Emirados em relação ao Brics, descrevendo-o como um “bloco singularmente capaz de reunir perspectivas diversas, construir consensos e promover respostas credíveis e coordenadas para desafios comuns”.

A autoridade dos Emirados afirmou que “a estabilidade duradoura é alcançada por meio do diálogo inclusivo, da cooperação econômica direcionada e do engajamento regional confiável”. Os Emirados reiteraram o compromisso de transformar as prioridades acordadas em resultados concretos com a Índia, que assume a presidência do grupo, e elogiaram o Brasil pela condução bem-sucedida da Cúpula de Líderes do bloco.

Nos encontros, os Emirados também ressaltaram a importância de aprofundar a cooperação do Brics em setores econômicos estratégicos, incluindo energia sustentável e integração econômica, por serem “as bases de economias modernas e competitivas”.