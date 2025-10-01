Global Rail 2025 recebe visita de Theyab bin Mohammed bin Zayed em Abu Dhabi

ABU DHABI, 1º de outubro de 2025 (WAM) – O xeique Theyab bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e de Heróis da Pátria e presidente da Etihad Rail, visitou nesta quarta-feira (1º) os pavilhões do Global Rail 2025, a maior exposição de mobilidade e transporte da região.

A visita ocorreu no segundo dia do evento, que é organizado pela Etihad Rail, desenvolvedora e operadora da Rede Ferroviária Nacional dos Emirados. Realizado sob o patrocínio do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, o encontro acontece até 2 de outubro no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi (ADNEC).

Sara Awadh Musallam, presidente do Departamento de Educação e Conhecimento de Abu Dhabi; Mugheer Khamis Al Khaili, presidente do Departamento de Desenvolvimento Comunitário; e Shadi Malak, CEO da Etihad Rail, acompanharam o xeique Theyab na visita.

Durante a visita, Theyab conheceu os pavilhões da francesa Alstom, da CRRC Corporation Limited da China, da japonesa Hitachi Rail, da norte-americana Progress Rail, da alemã Siemens e da joint venture hispano-egípcia Talgo/Hassan Allam.

A autoridade dos Emirados elogiou os conceitos e projetos apresentados, destacando suas contribuições para o avanço do setor global de transportes por meio de parcerias e colaboração, além da capacidade de transformar ideias em resultados concretos. Ele também ressaltou que o Global Rail reflete o crescente papel do país como polo de diálogo e cooperação internacional na construção do futuro da mobilidade.

No evento, a Etihad Rail assinou uma série de acordos com parceiros estratégicos, incluindo o Ministério de Energia e Infraestrutura dos Emirados, a Masdar, a VIA e a United Trans, além da Yango, para ampliar a colaboração no setor de transportes.

No segundo dia do encontro, o xeique Theyab entregou prêmios aos parceiros e patrocinadores do Global Rail 2025, reconhecendo seu compromisso com o avanço do setor de transportes e o sucesso do evento global. Entre os homenageados estavam o Escritório de Investimentos de Abu Dhabi (ADIO), o Centro de Projetos e Infraestrutura de Abu Dhabi (ADPIC), Abu Dhabi Transport, Alstom, DP World, a Autoridade de Estradas e Transportes de Dubai (RTA), Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, Hill International, União Internacional de Ferrovias, Jacobs e Khatib & Alami.

Outros destaques do segundo dia incluíram o início do Global Rail Youth Hackathon, competição de dois dias que reúne mais de 200 estudantes e recém-formados em busca de soluções inovadoras para reimaginar o futuro ferroviário e de infraestrutura nos Emirados, com premiação em dinheiro.

A Conferência Estratégica e Técnica do Global Rail também seguiu pelo segundo dia, com painéis, estudos de caso e apresentações exclusivas sobre temas como entrega de projetos de trens de alta velocidade, operações intermodais, financiamento sustentável, políticas e governança, interoperabilidade e harmonização de redes, inteligência artificial e automação, além de planejamento de cidades do futuro.

Realizado sob o tema Conduzindo o Futuro do Transporte e Ampliando a Conectividade Global, o Global Rail 2025 consolida-se como plataforma de referência para moldar o futuro da mobilidade. O evento reforça a posição de Abu Dhabi como polo global de transporte inteligente e sustentável e como centro capaz de transformar visões ambiciosas em realidade.