Emirados Árabes Unidos e Brasil assinam dois acordos de cooperação em segurança da aviação civil

MONTREAL, 2 de outubro de 2025 (WAM) – A Autoridade Geral de Aviação Civil dos Emirados Árabes Unidos (GCAA, na sigla em inglês) firmou dois acordos de cooperação com a Agência Nacional de Aviação Civil do Brasil (Anac), à margem da 42ª sessão da Assembleia Geral da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), em Montreal.

Os documentos incluem um memorando de entendimento para reforçar a cooperação em segurança da aviação civil e um acordo operacional que estabelece mecanismos práticos para implementar essa parceria. O memorando foi assinado por Saif Mohammed Al Suwaidi, diretor-geral da GCAA, e Tiago Chagas Faierstein, presidente da Anac.

O texto define um marco estratégico de cooperação bilateral que prevê intercâmbio de informações, visitas técnicas, treinamentos e compartilhamento de conhecimento, com o objetivo de elevar os padrões de segurança aérea e apoiar a adoção das melhores práticas internacionais.

O acordo operacional, assinado por Aqeel Ahmed Al Zarouni, diretor-geral adjunto de Assuntos de Segurança da Aviação da GCAA, e por Roberto José Silveira Honorato, chefe do Departamento de Aeronavegabilidade da Anac, complementa o memorando ao detalhar medidas concretas de aplicação, possibilitando coordenação em áreas como aprovações técnicas, reconhecimento mútuo de certificados e resultados de conformidade. Amplia também a eficiência operacional para garantir os mais altos níveis de segurança.

Os dois acordos refletem o compromisso de Emirados Árabes Unidos e Brasil em aprofundar a cooperação bilateral no setor de aviação civil, consolidar interesses comuns e fortalecer a projeção internacional de ambos no cenário global da aviação.