Emirados Árabes Unidos enviam ajuda emergencial a vítimas de terremoto nas Filipinas

ABU DHABI, 2 de outubro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos enviaram assistência imediata às comunidades afetadas pelo forte terremoto que atingiu a região central das Filipinas.

A resposta emergencial, conduzida pela Agência de Ajuda dos Emirados em coordenação com as autoridades locais, inclui o envio de suprimentos diversos para complementar os esforços do governo filipino na redução dos impactos da tragédia.

A iniciativa reforça a missão humanitária de longa data dos Emirados e seu compromisso internacional de apoiar populações afetadas por catástrofes naturais. Também ressalta a dedicação do país em aliviar o sofrimento humano, acelerar a recuperação inicial e promover a estabilidade em áreas atingidas.

O presidente da Agência de Ajuda dos Emirados, Tareq Ahmed Al Ameri, destacou o papel pioneiro do país em operações de socorro, sobretudo na oferta de assistência imediata a vítimas de desastres naturais. “Os Emirados estão comprometidos em fornecer itens essenciais, como alimentos e suprimentos de emergência, nestes momentos difíceis”, afirmou.

Al Ameri acrescentou que a agência continua a executar planos de resposta rápida em consonância com a visão humanitária do país e com o compromisso de apoiar comunidades vulneráveis atingidas por terremotos, ciclones e outros desastres ao redor do mundo.