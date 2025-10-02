BRIDGE firma parceria com LinkedIn para conectar talentos, ideias e oportunidades em escala global

DUBAI, 2 de outubro de 2025 (WAM) – Às vésperas do BRIDGE Summit 2025, considerado o maior encontro mundial de estreia dedicado a mídia, conteúdo e entretenimento, que será lançado em dezembro em Abu Dhabi, o BRIDGE, organizadora do evento, assinou um acordo de parceria com o LinkedIn.

O anúncio foi feito durante a visita de Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do BRIDGE, aos escritórios da rede social nos Emirados Árabes Unidos, confirmando o LinkedIn como parceiro oficial do encontro.

Marcada para os dias 8 a 10 de dezembro de 2025 em Abu Dhabi, a primeira edição do BRIDGE Summit reunirá mais de 60 mil participantes, 400 palestrantes internacionais e 300 atividades e ativações distribuídas em sete trilhas especializadas, consolidando-se como a plataforma global mais abrangente para mídia, conteúdo e entretenimento.

O fórum materializa a visão dos organizadores de criar um ecossistema mundial de conexões – entre competências e profissões, conteúdos e plataformas, talentos e mercados.

Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed declarou que a parceria entre o BRIDGE Summit e o LinkedIn reflete a visão dos Emirados de investir em profissionais talentosos e oferecer ferramentas para que tenham acesso a oportunidades de carreira de qualidade que abrem novos horizontes globais. “Reconhecemos que a indústria de mídia e conteúdo tornou-se um motor econômico baseado em criatividade e inovação. É por isso que esta colaboração é tão importante para preparar as novas gerações com as habilidades do futuro, garantindo que os Emirados continuem a ser a plataforma que conecta talentos globais e constrói pontes entre a energia jovem e as oportunidades de amanhã”, disse.

Al Hamed acrescentou que, no BRIDGE, se acredita que o verdadeiro impacto está em criar as conexões certas. "Nossa parceria com o LinkedIn integra a maior comunidade profissional do mundo ao nosso ecossistema, abrindo novos caminhos para criadores, inovadores e formuladores de políticas interagirem diretamente com indústrias globais. Essa cooperação amplia o valor do BRIDGE ao combinar nosso papel como espaço de diálogo transformador com a capacidade única do LinkedIn de potencializar profissionais e acelerar oportunidades em escala mundial.”

Nos termos do acordo, o LinkedIn terá papel central no encontro por meio de sessões de conhecimento e participação ativa de seus líderes de pensamento, reforçando sua posição como catalisador de inovação e troca de experiências.

A colaboração responde diretamente a desafios enfrentados hoje pelas indústrias de mídia e conteúdo: acesso limitado a dados confiáveis para segmentação de público, ausência de caminhos claros para crescimento profissional sustentável, demanda crescente por domínio de ferramentas digitais, frágil integração entre criatividade e produção comercial e escassez de ambientes que conectem talentos a financiamento, distribuição e oportunidades de longo prazo.

Ali Matar, diretor de Mercados Emergentes na Europa, Oriente Médio, África e América Latina no LinkedIn, afirmou: “Temos orgulho de participar da edição inaugural do BRIDGE Summit como parceiro de conhecimento. No LinkedIn, os dados são nossa vantagem competitiva, e nosso objetivo é compartilhar essas informações e os insights de nossa equipe para apoiar inovadores, criadores e tomadores de decisão nos Emirados e além a enfrentar as mudanças disruptivas no mundo da tecnologia.”

A parceria reflete a visão central do BRIDGE: construir um ambiente global dinâmico e interconectado, em que governantes, criadores, especialistas em tecnologia e investidores convergem em uma mesma plataforma. O objetivo é estimular inovação, promover a troca de conhecimento e gerar valor nos pontos de interseção entre mídia, conteúdo e entretenimento com economia, tecnologia e cultura – transformando a criação de conteúdo em um ecossistema sustentável de desenvolvimento global.