UAE Warriors 64 será realizado em 22 de outubro em Abu Dhabi com três disputas de cinturão

ABU DHABI, 2 de outubro de 2025 (WAM) – O comitê organizador do campeonato de artes marciais mistas (MMA) UAE Warriors anunciou os detalhes da 64ª edição internacional do torneio, que acontecerá em 22 de outubro no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi (ADNEC), dentro da programação da Abu Dhabi Showdown Week. O evento será inédito por concentrar, em uma única noite, três lutas válidas por títulos.

Seis atletas disputarão os cinturões. Na luta principal, o russo Amru Magomedov enfrenta o armênio Martun Mezhlumyan pelo título dos leves. No segundo combate de destaque, o somali Muhidin Abubakar mede forças com o brasileiro Iago Ribeiro pelo cinturão na categoria peso-mosca. Já no terceiro duelo, o azeri Asaf Chopurov encara o angolano Demarte Pena pelo título peso-galo.

Fouad Darwish, presidente do UAE Warriors MMA e diretor-presidente da Palms Sports, afirmou que a 64ª edição internacional tem importância especial, pois, pela primeira vez em muito tempo, três cinturões estarão em disputa na mesma noite, o que faz desta uma das edições mais fortes da história do torneio.

Darwish destacou ainda que o evento integra a Abu Dhabi Showdown Week e contribui para consolidar a capital emiradense como destino global e centro internacional das artes marciais mistas.